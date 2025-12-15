Habertürk
        Son dakika: Samsun'a giden otobüste uyuyor sanılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi | Son dakika haberleri

        Samsun'a giden otobüste uyuyor sanılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi

        İstanbul'dan Samsun'a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki yolcu, aracın Samsun Otogarı'na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:13
        Uyuyor sanılmıştı, hayatını kaybetmiş!
        İstanbul’dan Samsun’a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı’na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

        HAREKETSİZ OLDUĞU FARK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. Tekli koltukta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Metin Altınok’un hareketsiz halde olduğu fark edildi.

        UYUYOR ZANNEDİLDİ

        Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan kontrolde Altınok’un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
