Samsun'da 52 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Samsun'da 52 yaşındaki Musa Yarar, dere yatağında yatarken fark edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi
Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere'de ölü olarak bulundu.
SUYUN İÇİNDE FARK EDİLDİ
İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere yatağında suyun içinde fark edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MUHTARDAN AÇIKLAMA GELDİ
Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Muhammet Aydın, "200 Evler'de ikamet eden kardeşimiz ırmak yatağında bulunmuştur. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra adli tıp kurumuna kaldırılmıştır. Mahallemin başı sağ olsun" dedi.
YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Musa Yarar'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Kişinin yüksekten dereye düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.