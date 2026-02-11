Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da 52 yaşındaki adamın derede cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da 52 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

        Samsun'da 52 yaşındaki Musa Yarar, dere yatağında yatarken fark edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yarar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:46 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derede cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere'de ölü olarak bulundu.

        SUYUN İÇİNDE FARK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere yatağında suyun içinde fark edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        MUHTARDAN AÇIKLAMA GELDİ

        Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Muhammet Aydın, "200 Evler'de ikamet eden kardeşimiz ırmak yatağında bulunmuştur. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra adli tıp kurumuna kaldırılmıştır. Mahallemin başı sağ olsun" dedi.

        YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Musa Yarar'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Kişinin yüksekten dereye düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia edip, tartıştığı 4 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        ADANA'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını öne sürüp, eski iş yerini basan ve tartıştığı 4 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan Ümran Alan (26), tutuklandı. (DHA)

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de