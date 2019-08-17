İstanbul Sancaktepe'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamayla korkuya kapılan vatandaşlar deprem olduğunu sandı.

Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da doğalgaz patlaması meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi.