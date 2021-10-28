Cani vahşeti hatırlamadı! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z.'nin yaşadığı dairede ölü bulundu.

KAÇTI AMA POLİS YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cani, çıkarıldığı mahkemede de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İSTİSMAR VE GASPTAN KAYDI ÇIKTI

Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z.'nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Z.'nin eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

GENÇ KADIN AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Furkan Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu.

Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

DHA'da yer alan habere göre otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.