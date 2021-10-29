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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şebnem'in teyzesi kadınları böyle uyardı: "Son konuşmaya gitmeyin!" - VİDEO HABER
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Şebnem'in teyzesinden kadınlara ölümcül uyarı!

Denizli'de, Furkan Zıbıncı (25) tarafından katledilen ve büyük üzüntüye neden olan Şebnem Şirin (23), dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından genç kadının teyzesi Selda Tokat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız kardeşlerim, ne olur son bir konuşmaya gitmeyin ne olur. Acımayın, kim size takıntılıysa uzak durun. Bizim ciğerimiz yandı. Başka Şebnemler olmasın" dedi

Son dakika: Şebnem'in teyzesi kadınları böyle uyardı:
Şebnem'in teyzesinden kadınlara ölümcül uyarı!
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DHA

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25), tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in (23) teyzesi Selda Tokat'ın yeğeni için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar yürek dağladı.

"DÜNYA GÜZELİ YEĞENİM 23 YAŞINDAYDI"

DHA'da yer alan habere göre Selda Tokat, olay günü Şebnem Şirin etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ah Şebnemimiz ah... Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı.

"CANAVAR TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Çok üzgünüm, Yazacak gücüm yok. Gencecik Şebnem, gözü dönmüş canavar tarafından katledildi" ifadelerini kullandı.

"NE OLUR SON KONUŞMAYA GİTMEYİN NE OLUR"

Yeğenini toprağa verdikten sonra bir paylaşım daha yapan Selda Tokat, "Kız kardeşlerim ne olur son bir konuşmaya gitmeyin ne olur. Acımayın, kim size takıntılıysa uzak durun. Bizim ciğerimiz yandı.

"BAŞKA ŞEBNEMLER OLMASIN"

Başka Şebnemler olmasın. Bu ülke bizi koruyamayanların ülkesi...

Kendinizi, kızınızı, kız kardeşinizi koruyun.

Acımızı paylaştınız, hepiniz sağ olun" dedi. Acılı teyze Selda Tokat'ın duygu yüklü paylaşımları çok sayıda etkileşim aldı.

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