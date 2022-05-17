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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sebze meyve halinde çalışan kadına kurşun yağdırdı!
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Mersin'de korkunç cinayet! Halde çalışan kadına kurşun yağdırdı

Son dakika haberine göre Mersin'de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Kentin Tarsus ilçesinde Halil Korkmaz (25) bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'i (35) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Korkmaz'ın evlenme teklifini kabul etmeyince ayrıldıkları Sökmen'i daha önce de 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü

Son dakika: Sebze meyve halinde çalışan kadına kurşun yağdırdı!
Sebze meyve halinde çalışan kadına kurşun yağdırdı!
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DHA

Son dakika... Korkunç olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi.

DHA'nın haberine göre Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in kafasına ateş etti. Yere düşen Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Sökmen ve Korkmaz'ın cenazeleri otopsi için hastaneye götürüldü.

Cinayeti işleyen Halil Korkmaz
Cinayeti işleyen Halil Korkmaz

FOTOĞRAFLARLA TEHDİT İDDİASI

Korkmaz'ın bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu ayrıldıkları öğrenildi.

Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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