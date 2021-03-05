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Son dakika haberler... Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı

Sosyal medyada tepkilere yol açan bir olay meydana geldi. Samsun'da Yonca B. adlı genç kız, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın esnasında Bitlis'te şehit düşen askerlere hakaret etti. Genç kısa, kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı

Son dakika: Şehitlere hakaret eden genç kız yakalandı! - Haberler
Şehitlere hakaret eden genç kız yakalandı!
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23) hakkında çok sayıda ihbar aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, hareket geçen ekipler, Samsun'da bulunduğu belirlenen Yonca B.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Yonca B., işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B., olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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