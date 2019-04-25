Son dakika! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı

Giriş: 25.04.2019 - 10:04 | Güncelleme:  

Son dakika haberi! Oyuncu çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den ayrılık haberi geldi

  • 1Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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    2. Sayfa'nın haberine göre; 3.5 yıldır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den kötü haber geldi.

  • 2Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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    Çift, ayrılık kararı aldı.

  • 3Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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    Ünlü çiftin yakınlarına ayrılık nedenini de açıkladı.

     




  • 4Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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    İkilinin, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği öğrenildi.

  • 5Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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    Serenay Sarıkaya'nın evinde yaşayan Bürsin, yeni ev arayışına başladı.

  • 6Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 7Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 8Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 9Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 10Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 11Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 13Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 14Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 15Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 17Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 18Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 20Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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  • 21Son dakika! Serenay Sarıkaya - Kerem Bürsin çiftinden kötü haber - Magazin haberleri
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