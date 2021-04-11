Sertavul Geçidinde ulaşıma tipi engeli 0:00 / 0:00

AA

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı. AA'nın aktardığı habere göre; araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.