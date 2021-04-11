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HaberlerGündemTrafikSON DAKİKA: Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

SON DAKİKA: Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
Sertavul Geçidinde ulaşıma tipi engeli
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AA

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı. AA'nın aktardığı habere göre; araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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