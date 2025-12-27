Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi, yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çalışmalar sürüyor
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.