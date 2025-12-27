Habertürk
        Esenyurtta servis midibüsü devrildi, yaralılar var

        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi, yaralılar var

        İstanbul Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:09
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

        Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan müdürün hastanedeki tedavisi devam ediyor.Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralıkta öğrenci M

