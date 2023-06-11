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Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 11 Haziran Pazar| Son dakika: Şiddetli sağanak sürüyor!
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Meteoroloji duyurdu! Şiddetli sağanak sürüyor

Meteoroloji'den bir şiddetli yağış uyarısı daha geldi. Yapılan açıklamada başta iç bölgeler olmak üzere 21 kent için kuvvetli yağış ikazı yapıldı

HAVA DURUMU 11 Haziran Pazar| Son dakika: Şiddetli sağanak sürüyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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