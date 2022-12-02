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Şırnak'ta TIR dorsesinin altında terörist yakalandı

Şırnak'ta TIR dorsesinin altına saklanarak yurda giriş yaptığı tespit edilen "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli terörist yakalandı. Teröristin 30 Mart 2018'de 1 jandarma ve 6 korucunun şehit olduğu, 12 güvenlik personeline yaralandığı terör saldırısının faillerinden olduğu tespit edildi

Son dakika: Şırnak'ta TIR dorsesinin altında terörist yakalandı
TIR dorsesinin altında yakalandı!
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HABERTURK.COM

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Kasım 2022 günü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR’ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince 3 kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR’daki 3 erkek şüpheliden 1’inin “Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” ve “Kasten Öldürme” suçlarından aranan "Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

7 ŞEHİT 12 YARALININ OLDUĞU SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Operasyonda teröristin yurt içine girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 şahıs da “Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

"Canfeda Alman" kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin; başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt ili Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu "Hakkı Gabar" kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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