Önü 2007, kaput 2008, arka ve üstü 2009! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde otomobil alan Sezgin ve Zemzem Özata çifti, kaza yapınca dolandırıldıklarını anladı. Satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009 model olduğunu öğrenen çift, büyük şok yaşadı.

Olay, geçen aylarda İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. 30 yıldır otomobil almak için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti sonunda hayallerine kavuştu. Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrenince bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı.

Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, korkunç gerçeği öğrenince şok yaşadı. Oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize giden çift, bütün birikimleriyle aldıkları aracın önün 2007 model, kaputunun 2008, arkasının ise 2009 model olduğunu öğrendi. Şok yaşayan çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikâyette bulundu.

'UFAK TEFEK ŞEYLER VAR ALABİLİRSİNİZ DEDİLER'

30 yıldır çalıştığı paradan kenara atan ve otomobil almak için para biriktiren Sezgin Özata, şunları söyledi: "Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay öncede Esenyurt'ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik. İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu daha sonra adamla görüşüp arabayı almaya karar verdik. Kaporasını verdik ve bir ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy'e geldiler bir ekspertize gittik incelemelerini yaptırdık ve bize 'ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz' dediler.

ARABAMIZ 3 MODELDEN OLUŞUYOR

Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli'nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde bir çok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı. Arabanın arkası ve üstü 2009 önü 2007 kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor.

İLK ÖĞRENDİĞİMİZDE HAYATIMIZ GERÇEKTEN DEĞİŞTİ

İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık. Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına, gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık. İlk ekspertize çocuğumu yolladım ufak tefek şeyler var dediler daha sonra araç Kocaeli’nden gelince ben direkt onun yanına gittim. Başta bana inanmadı daha sonra ise elini bağlayarak raporları izledi” ifadelerini kullandı.

'BİRİKİMİMİZ ÇÖP OLDU ŞU ANDA SADECE 4 KAPISINA 70 BİN TL VERDİK'

Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise, "Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu şuanda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şuanda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah'a havale ediyorum. Arabayı satana kadar 'Arabamın arkasındayım' dedi, şimdi 'Ben size nasıl sattıysam siz de başkasına satın' diyor bize" şeklinde konuştu.