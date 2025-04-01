Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen, ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ayrıca yapılan çağrılar üzerine bir kısım işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar, soruşturma ile birleştirildi.

Ayrıntılar gelecek...