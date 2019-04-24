Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmiş, 359 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama kentte paniğe sebep oldu. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı.