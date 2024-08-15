Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Yeniden Refah Partisi’nin 63 belediyesinden 13’ü partimizden ayrıldı. Bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamaz. Bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AK Parti'ye katılım sağladı. Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü, kudretini muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki altına alarak, baskı altına alarak alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir. Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır” dedi.

REKLAM Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, Türkiye’de son bir haftadır tarım kesiminin, köylünün, çiftçinin eylemle sokaklara çıktığını ve yolları trafiğe kapattığını söyleyerek, “Türkiye'nin birçok ilinde çiftçilerimiz ürünü, traktörüyle sürüp tarlasında bırakmaktadır. Birçok ilimizde mahsulün fiyatı toplamaya bile değmemektedir. Gübre girdisi var, zirai ilaç girdisi var, tohum girdisi var, el emeği var, traktör giderleri var, amortismanlar var, nakliye navlon bedelleri var. Şehirde vatandaşımız, filesini doldurmakta zorlanıyor. Köyde çiftçimiz, köylümüz ürettiğinden maliyetini çıkaramıyor. Bu hakça bir düzen değildir. Bu adil bir yaklaşım değildir. Senelerdir söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Türkiye acilen hal yasasını çıkarmak zorundadır. Bir ürünün haldeki, pazardaki, manavdaki fiyatı, tarladaki fiyatının 5, 8, 10 katına çıkıyorsa burada bir haksızlık vardır. Ve hakkı kaybedilen, hakkı gasp edilen üreticidir, köylüdür, toprağı ekendir, biçendir, işleyendir. Bu konuda hükümetimizi acil tedbirler almaya davet ediyoruz. Öte yandan TÜRK-İŞ'in verilerine göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı yüzde 75 enflasyonla birlikte 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırı da 62 bin 652 lira. TÜRK-İŞ'in ve HAK-İŞ'in, bu ay içinde açık hava toplantıları olacak. İşsizliğe, yoksulluğa, açlığa, yüksek enflasyona, yüksek faizlere dikkat çekilecek. Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin önde gelen işçi örgütlerinin ay boyunca düzenleyecekleri bu açık hava toplantılarını desteklediğimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşıyorum” diye konuştu.

‘SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIDIR’ Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçen belediye başkanları ile ilgili, “Yeniden Refah Partisi’nin 63 belediyesinden 13’ü partimizden ayrıldı. Bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamaz. Bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AK Parti'ye katılım sağladı. Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü, kudretini muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki altına alarak, baskı altına alarak alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir. Adalete, hakkaniyete uygun değildir. Bir partiden seçilmiş belediye başkanlarını istifa ettirip kendi partinize katmak haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine, seçme iradesine sandığa yansımasına da tümüyle aykırıdır. Elbette ki Yeniden Refah Partisi’nin bakanlıkları yok, bürokratik kurumları yok, büyük bütçeleri yok, belediyeleri borçlandırma yetkisi yok. Seçilmiş belediye başkanlarımıza kredi veremiyoruz. Para bulamıyoruz. Çöp kamyonu gönderemiyoruz. Ama zaten asolan belediyenin kendi imkanlarıyla fırsatlar oluşturması ve halkın ihtiyaçlarına cevaplar bulmasıdır. Ve Ankara'daki devlet kurumlarının da hangi partiden olursa olsun bütün belediyelere ve belediye başkanlarına parti ayrımı yapmaksızın eşit yaklaşmasıdır. Siz belediye başkanlarına hizmet edemez hale getirirseniz ve belediye başkanları da bu nedenle partilerinden ayrılmayı düşünürlerse burada açığa büyük bir adaletsizlik çıkar. Yer değiştirmek bu anlamda gidene de yaramaz, alana da yaramaz. O nedenle diyorum ki, seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır. Hizmet etmelerine mâni olan adaletsiz ya da dışlayıcı uygulamalar varsa bunu da halkı anlatmaları, halkın dikkatine sunmalarıdır. Doğru olan budur. Yapılması gereken budur. Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz; kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır” dedi.

REKLAM ‘SAYIN GÜRPINAR PARTİMİZDEDİR, ŞANLIURFA’DADIR’ Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum. Büyükşehir belediye başkanımız hem partiye geçişimiz sürecinde hem de sonrasındaki açıklamalarında partisindeki huzurunu, partisinden duyduğu memnuniyeti ve Şanlıurfa halkına hizmet etme iradesini defalarca bize de kamuoyuna da beyan etmiştir. Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Sayın Gürpınar partimizdedir, Şanlıurfa’dadır. Hizmetime devam etmektedir ve yine Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır.”