Suriye'de savunma bakanı atandı Suriye'de yeni kurulan hükûmet için savunma bakanı ataması yapıldı. Suriye'de yeni yönetimin savunma bakanı Merfah Ebu Kasra oldu. Daha önce muhalif güçlerin komutanlığını yaptığı bilinen Ebu Kasra aslen bir mühendis. Ebu Kasra'nın Hama doğumlu olduğu bildirildi.

Habertürk Giriş: 21.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:45 facebook

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