Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye’nin Deyrezor ilinde 01.54’ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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