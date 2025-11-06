Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), geçen hafta 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Hafta boyunca 96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1038 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Aktürk, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini de verdi.

REKLAM

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ile istikrara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"İki devlet tek millet" anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olunan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, "8 Kasım Zafer Günü" ile "9 Kasım Devlet Bayrak Günü"nü kutlayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, yarın Mehteran Birlik Komutanlığımız ve Gence Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından müşterek konser icra edilecek, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. Diğer yandan, 'Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında, 3-5 Kasım tarihleri arasında, Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde, iki ülkenin harp okulları arasında karma voleybol müsabakası düzenlenmiştir. 12-14 Kasım tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde, iki ülkenin harp okulları arasında karma basketbol ve karma çiftler tenis müsabakaları icra edilecektir."