Sürmene’deki kazadan bir acı haber daha

11 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan isimlerden biri olan 27 yaşındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri bölümünde görevini sürdüren Dr. Semanur Ayaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün vefat etti.

KTÜ Tıp Fakültesi’ni yasa boğan kazada hayatını kaybeden Semanur Ayaydın’ın cenazesi, yarın üniversitede saat 10:00’da düzenlenecek törenin ardından Araklı Merkez Küçük Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip aynı kazada hayatını kaybeden annesi Fatma Ayaydın’ın yanına defnedilecek.

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan Dr. Kıymet İclal Ayaydın Yılmaz, Dr. Emre Yılmaz ve çocuklarının ise hayati tehlikesinin kalmadığı öğrenildi.

Vefat eden Fatma Ayaydın ve Semanur Ayaydın’ın Yaşar ve Recep Ayaydın’ın ablaları ve yeğeni olduğu öğrenildi.