SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
suudi
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Suudi başsavcı Çağlayan Adliyesi'nde!

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan'la görüşmek için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi

29.10.2018 - 12:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili kritik görüşme tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Suudi Başsavcı El Muceb arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Suudi Başsavcı El Muceb’in içinde bulunduğu grup saat 12:15 sıralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ayrıldı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere dün gece İstanbul’a gelmişti.

SAAT 11:00’DE ADLİYEYE GELDİ

Suudi Başsavcı soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere bugün saat 11.00’da İstanbul Adliyesine geldi. Adliyenin protokol kapısından giriş yapan Suudi savcılık heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti.

İKİ HEYET BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Görüşmede, Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt’un da yer aldığı belirtildi. İki başsavcı ve heyetinin görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra Suudi Başsavcı El Muceb, heyeti ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ayrıld

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X