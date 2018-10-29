Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili kritik görüşme tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Suudi Başsavcı El Muceb arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Suudi Başsavcı El Muceb’in içinde bulunduğu grup saat 12:15 sıralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ayrıldı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere dün gece İstanbul’a gelmişti.

SAAT 11:00’DE ADLİYEYE GELDİ

Suudi Başsavcı soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere bugün saat 11.00’da İstanbul Adliyesine geldi. Adliyenin protokol kapısından giriş yapan Suudi savcılık heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti.

İKİ HEYET BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Görüşmede, Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt’un da yer aldığı belirtildi. İki başsavcı ve heyetinin görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Daha sonra Suudi Başsavcı El Muceb, heyeti ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ayrıld

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