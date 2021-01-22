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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Küçükçekmece tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenledi.

Şahin Şen'in haberine göre, tapu müdürlüğünde çalışan memurların telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesiyle rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verdiği tespit edildi.

Mali şube polisleri, bu sabah aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda tapu müdürü Ö.Ü.'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli aranıyor.