Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İlçede bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet T. ile eşi Hatice T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre cinnet getiren Mehmet T., tabancasıyla eşine ateş etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre Hatice T. olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Mehmet T., ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice T.’nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.