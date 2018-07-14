Gelen son dakika bilgisine göre, Meclis'teki 18 komisyona verilecek üye dağılımı belli oldu. AK Parti toplam 458 komisyon üyeliğinden 228'ini aldı. CHP 106, HDP 52, MHP 37, İYİ Parti ise 35 üye verecek.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir TBMM'de komisyon üye dağılımını değerlendirdi.

Bülent Aydemir "24 Haziran seçimlerine uygun bir dağılım olmuş. Yeni dönemde ittifakların öne çıktığını görüyoruz. AK Parti ve MHP ittifakının da Meclis'te işlemesi gerekiyor. Komisyonlar yeni dönemde neden önemli onu söylemek gerek. Bakanlar kanun teklifi veremiyorlar. Bu kanun teklifi burada ilgili komisyonlarda görüşülüyor. Muhalefet kanun teklifi ile bir itirazı var ise çoğunluğu sağlıyorsa bunların gecikmesine yol açabilir." dedi.

Plan bütçe komisyonunun 15 üyesini AK Parti'nin aldığını aktaran Aydemir, " Bütçeyi komisyonda kilitleyebilir, bütçe rakamlarında değişikliğe yol açabilir. Buradaki dağılım da bize AK Parti ve MHP'nin beraber hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Meclis'te grup kuran partiler komisyona üye vermiş. İYİ Parti'nin bütün komisyonlarda temsiliyeti var. KİT komisyonunda mesala 3 üyeliği var. HDP komisyonlarda var. HDP'nin KİT komisyonunda 4 üyesi var. Grubu bulunan 5 parti var Meclis'te. Temsiliyet açısından 8 partinin temsil edildiği bir Meclis yapısı." diye konuştu.

"Meclis iç tüzüğünde de bir değişiklik beklentisi var." diyen Aydemir, "Orada da partilerin uzlaşması gerekiyor. Bununla da ilgili uzlaşma olursa iç tüzükte bir değişiklik bekliyoruz." ifadesini kullandı.