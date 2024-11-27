TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında konuşuyor.
İşte TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
TCMB olarak reel sektörle güçlü bir iletişimimiz bulunuyor.
Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor.
Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.
Gıda tarafında 3. çeyrekteki iyileşmenin ardından geçici koşullardan dolayı yüksek fiyat artışları gördük. Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışında bakmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.
Para politikasındaki kararlı duruşumuz aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek.
Büyümedeki talep kompozisyonu daha dengeli bir görünüm sergiledi.
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