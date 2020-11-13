Tekirdağ Şehir Hastanesi bugün açılıyor

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Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi, bugün hizmete girecek.

Tekirdağ'daki İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

"81 VİLAYETİMİZİN TAMAMINI KALKINDIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"Hemen her yıl Tekirdağ'ı ziyaret ederek sizlerin derdine, sevincine, hüznüne ortak olduk. Birileri gibi yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sağa sola değil, hele hele yabancı medyaya hiç değil doğrudan milletimize anlatıyoruz. Ülkemizle ilgili meseleleri yine milletimize danışıyor, onlarla istişare ediyoruz.

Ülkemizin 81 vilayetine giderek insanımızla gönülden gönüle kurduğumuz o yolu canlı ve diri tutmanın derdindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz işte bu sarsılmaz bağdır. Elde ettiğimiz başarıları kömüre, makarnaya, bir torba pirince bağlayanlar oldu. Milletin takdirine mazhar olamayanlar milleti tahkir ederek kendilerini avutmaya çalıştılar.

Bunlar hizmet götürene çamur atmayı marifet zannettiler. Ankara'daki sırça köşklerinden, gazetelerdeki köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. 15 Temmuz gecesi tanklara meydan olan bu milletin oyunu bir paket kömüre, makarnaya satmayacak kadar şerefli, onurlu, haysiyetli bir millet olduğunu bir türlü anlayamadılar. Eski Türkiye bakiyesi elitist, kibirli kesimin son zamanlarda hortladığını görüyoruz.

Unvanı kimi zaman akademisyen, sanatçı, gazeteci, siyasetçi olan bu kişileri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. Milletin arasında yine milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakârlık yaparak 81 vilayetimizin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacağız. Bugün bu niyetle yeniden Tekirdağ'dayız.

"ŞEHRİMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI OLACAĞI BİR ESER"

Tekirdağlı vatandaşlarımızın hasretle beklediği muhteşem sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacağı bir eserdir. İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz 1912 doğumlu, Tekirdağ Hayrabolu doğumlu. O da doktor ama aynı zamanda siyasetçi. Siyasetçiliğinde çok iyi tanıdığımız değerli büyüğümüz, abimiz. Helikopterle yolda gelirken Meclis Başkanımız Mustafa Bey, 'Fehmi bey buralı' dedi. Aynı zamanda da doktor.

Dedik ki 'Ne düşünüyoruz, buraya yakışacak olan Fehmi abimizi de ölümsüzleştirecek olan böyle güzel bir eser'.

İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi, iç hastalıkları mütehassısı oldu. Samsun Askeri Hastanesi Baş tabipliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı. Kayseri, İstanbul milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı ve 3 çocuk babasıydı. Allah rahmet etsin. Hem siyaset hem devlet adamı olarak bütün bunların yanında aynı zamanda da Fehmi abimiz şairdi, iyi bir şairdi. İyi bir kalemşördü. Şimdi bu hastanemize onun adını vererek burayı bu şekilde inşallah onunla ve bir Hayrabolulu Fehmi abi ile burayı ölümsüz hale getirmiş olacağız.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN DAHİL BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ ENTEGRE SAĞLIK KURULUŞU

Hastanemiz 486 yatak kapasitesine sahip. 124 poliklinik odası, 18 ameliyathanesi, laboratuvarları ve diğer özellikleriyle Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur. Isıtma ve soğutma tasarruflu hastanemizde taşıyıcı kolonların her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü bulunuyor. Bu kadar hassasiyeti olan bir hastanemiz. Helikopter pisti, 1300 araçlık otoparkı ile Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, inşallah sağlık turizmiyle birlikte bölgenin cazip hale gelecektir.

1006 ODALI HASTANE 45 GÜNDE TAMAMLANDI

Büyük devlet zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilen devlettir. Koronavirüs salgını bu açıdan bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahil, tüm devletler gerçek kapasitelerini görme imkanı bulmuştur. Salgın sürecinde adeta takke düştü kel göründü misali makyajlar dökülmüştür. Üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Maddi bakımdan kağıt üzerinde zengin görünen ülkelerin böyle bir yükü taşımada yetersizliği ortaya çıktı. Biz İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1006 odalı bir hastaneyi biliyorsunuz 45 günde bitirdik.

Aynı şekilde yine 1006 yataklı bir hastaneyi de Sancaktepe'de aynı süre içerisinde bitirdik. Dünyada var mı bir benzeri? Bunların içinde 16'şar ameliyathane var. Tomografisinden MR'ına, ultrasonografisine kadar bütün donanımlarıyla mükemmel bir hastane. Bu salgınla savaşımız var. Bu savaşta da uçakla yurtdışından geldiği zaman rahatlıkla Atatürk Havalimanı'na inip hemen hastanede.

Bunları yapan güç, kudret hamdolsun bu iktidar. Sağlık ordumuzla bu süreç içerisinde çok ciddi savaş verildi. Sağlık ordumuzun içerisinde şehitlerimiz oldu, Allah onlara da rahmet eylesin, inşallah mekânları da cennet olsun. Yılmadan, usanmadan mücadele ettiler. Çekinmediler ve bu mücadeleyi, bu savaşı açık, net verdiler ve hala da veriyorlar. Kolay bir iş değil. Bu mesleğin güzelliği burada. Bu mesleğin cazibesi burada.İnanıyorum ki, özellikle sağlık personelimize karşı bazı yerlerde yapılan haysiyetsiz, terbiyesiz bazı saldırılar bunların bir defa kadri kıymet bilmeyişlerinin alameti farikasıdır, onlar da bedellerini zaten ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceklerdir.

"158 ÜLKEYE MASKE, TULUM, İLAÇ, ELİMİZDE NE VARSA GÖNDERDİK"

Bütün bu süreçten gerçekten insanlık adına kaygı verici görüntülere de şahit olduk. Dünyada ilgisizlikte insanların öldüğü, sağlık çalışanların maske dahi bulamadığı, yaşlı bakımevlerinden hepimizin yüreğini dağladığı durumlarla karşılaştık. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. 158 ülkeye maske, tulum, ilaç, elimizde ne varsa gönderdik. Biz her zaman için nerede bir sıkıntı varsa onların yanında olmayı kültürümüzün, medeniyetimizin bir gereği olarak biliyoruz ve adımları da buna göre attık.

Avrupa'da toplam kapasiteye yaklaşan şu anda 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla bu süreci başarıyla yürüttük, yürütüyoruz. Kısa sürede hizmete sunduğumuz hastaneler bunun bir ifadesidir. Şu anda aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta 250 yataklı, odalı hastaneyi orada yaptık. İnşallah pazar günü açılışını orada yapacağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu Türkiye olarak bizler gerçekleştirdik. Birçok ülkenin geçici sahra hastaneleriyle işi idare ettiği dönemleri gördük. Türkiye olarak 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesine kavuşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Kaderimiz ve kederimiz ortak inancıyla 155 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.

"SİGARA İÇMEYİ LÜTFEN BIRAKIN"

Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Son haftalarda dünya genelinde yaşanan tırmanış bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır. İlacı veya aşısı bulunana kadar rehavete kapılmadan hastalıkla mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekranları başında bizleri seyreden vatandaşlarıma sesleniyorum, sigara içmeyi lütfen bırakın, yok kafeymiş, yok şuraymış. Kendi kendimizin katili olmayın. En önemli vurgun noktası akciğerdir. Akciğerin en önemli vurgun yeme aracı sigara. Lütfen artık sizler de bize yardımcı olun. Şimdi İstanbul ve Ankara'da yeni süreç başladı. Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkılabilecek. Bunu biz kendi keyfimiz için yapmıyoruz. Sadece bunu milletimiz için yapıyoruz. Sağlıklı bir toplum için yaşıyoruz.

"AŞI ÇALIŞMALARIMIZI ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜYORUZ"

Aşı konusunda çalışmalarımızı çok yönlü sürdürüyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Rusya, Çin, Almanya, ki Almanya'da iki Türk kardeşimiz bu işin içerisinde. Bir diğer taraftan İngiltere hepsiyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Mesele bu işin çözümünü bularak adımları atmak. Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerin aşı çalışmalarını yakından takip ediyor. Son günlerde ümit verici haberler alsak da maalesef zaman zaman spekülasyonlara da şahit oluyoruz. Rant ve kâr hesabının yapılması utanç vericidir. Üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kâr hırsına kurban edilmemelidir. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişimi çok önemlidir. Bir taraftan kendi çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan salgınla mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ÖNEMLİ OLAN VİRÜSÜ KAPMAMAK"

Salgınla başarılı mücadelemizin arka planında birilerini takip etmek yerine kendi özgün politikalarımızı uygulamalarımız vardır. 81 vilayetimizin tamamında devreye giren yoğun cadde, sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı bunun son örneği. İhtiyaç duyulması halinde gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Elbette asıl sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Önemli olan virüsü kapmamak, hastalığa yakalanmamaktır. Bunun için temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması şarttır. Tüm vatandaşlarımızı kurallara riayet etmeye çağırıyorum. Kurallara uymak insanlık ve vatandaşlık görevimizdir. 9 aydır canla başla çalışan sağlık personelimize minnet borcumuzu bu kurallara sıkı sıkıya riayet ederek ödeyebiliriz.

Milletimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bu duygularla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum, Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmayı tebrik ediyorum. Çalışanlarımıza yaptıkları fedakârlık için tekrar şükranlarımı iletiyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

566 YATAKLI İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ'NDE 124 POLİKLİNİK BULUNUYOR

566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek. 159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

HASTANEDE 102 YOĞUN BAKIM YATAĞI YER ALIYOR

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesinin 566 yatağının 464'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. İki odanın yanık birimi için ayrıldığı hastanede, 8 mahkum odası yer alıyor.

Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

AMELİYATHANELERDE BULUNAN ALANLAR YOĞUN BAKIM ODASINA ÇEVRİLECEK ŞEKİLDE AYARLANDI

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

651 DEPREM İZOLATÖRÜ

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.

KANSER TEDAVİSİNDE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, şehir Hastanesi ile bölgenin sağlık alanında birçok ilke kavuşacağını söyledi.

Hastanenin açılmasıyla kentin 102 yoğun bakım yatağına kavuşacağını belirten Kalkan, "Bölgemizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük sağlık yatırımlarından biri hayata geçirildi. Burada kanser tanı ve tedavide bize zaman kazandıran ve tedavinin başarısını artıran Pet-CT ünitesi bulunacak. Bugüne kadar vatandaşlarımız bunun için diğer illere gidip hizmet alıyordu. Artık vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak" dedi.

Kalkan, hastanede ileri teknolojiye sahip cihazların kullanılacağını vurgulayarak şöyle devam etti: "Hastanede mikrobiyoloji, biyokimya, genetik ve patoloji alanlarında aynı anda tüm testleri çalışabilecek ileri bir cihaz parkurumuz olacak. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinde vatandaşımıza beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacak. Binamız ısıtma ve soğutmada tasarruflu bir çerçeveye sahip. Çatısındaki 6 bin metrekarelik güneş panelleriyle kendi suyunu kendisi ısıtacak."