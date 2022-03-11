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Haberler Gündem Güncel Son dakika: TEM'de araç kuyruğu! Saatlerce beklediler
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Temizlenmeyen kar TEM'de araç kuyruğu oluşturdu, saatlerce beklediler

Son dakika haberine göre İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı devam ediyor. Megakentte etkili olan yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu Tekstilkent bağlantı yolunda araçların saatlerce yolda kalmasına neden oldu. Yolun tuzlanmaması veya zamanında temizlenmemesi nedeniyle karla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar trafiğini farkeden bazı araç sürücülerin bağlantı yolundan ters istikamete girerek ayrılmaya çalışması ise dikkat çekici görüntülere neden oldu

Son dakika: TEM'de araç kuyruğu! Saatlerce beklediler
TEM'de araç kuyruğu! Saatlerce beklediler
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DHA

TEM Otoyolu Esenler Tekstilkent bağlantı yolunda biriken kar araçların yolda kalmasına neden oldu. Saat 08.00 sıralarında uzun araç kuyruğu nedeniyle bağlantı yolunda da trafik oluştu.

DHA'nın haberine göre, trafiği fark eden sürücüler, bağlantı yolundan ters yöne giderek ana yola çıktı. Araçları yolda kalanlar ise iterek ya da tekerlek altındaki karları temizleyerek bağlantı yolundan çıkmaya çalıştı. Kar küreme araçlarının çalışmasıyla bağlantı yolunda trafik normale döndü.

"ARAZİ ARACIMLA BİLE DEVAM EDEMİYORUM"

Bağlantı yolundan aracıyla ters istikametten çıkan Halil Harmandağ, "Tuzlama yapılmadığı için yol kapanmış, arazi aracımla bile devam edemiyorum. Önceki yağan kardan çok ders almamış gibiyiz. Bayrampaşa'dan Esenyurt'a gidecektim. Baktım gidilecek gibi değil ben de geri döndüm ana yola bağlanacağım." dedi.

"UKRAYNA'DAN GELEN EŞİMİ ALMAYA GELDİM"

Taksi yolcusu Mümin Seylan "Eşim Ukrayna'dan geldi, biraz önce otobüsten indi onu almaya geldim. Onları karşıladım. İstanbul'da kalıp İzmir'e gideceğiz. Yol tıkanmış, taksici de götürecek eve kadar" dedi. Taksici Telat Fırat "İnşallah gideceğiz, hiç tereddüdüm yok. Buraya kadar geldik, eve de bir şey kalmadı. Sağ salim misafirlerimizi evine yerleştirip, huzur içinde ben de durağıma döneceğim" diye konuştu.

"2 SAATTEN BU YANA BEKLİYORUM"

Yolda kalan tır şoförü Abdülkadir Yılmaz "Araba arıza yapmadı. Kardan dolayı gidemiyorum. Yeri tutamıyor araç, tuzlama yok. Küçük arabalar büyük arabalar hepsi kalıyor. 2 saattir buradayım, herhalde pazartesiye kadar kalırım" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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