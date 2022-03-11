O kentte araçlar karda kayboldu!

Son dakika haberler... Kastamonu'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Küre ilçesinde, dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi.
SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI BULAMADI
Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu. Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlattığı ilçede kar yağışı sürüyor.
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