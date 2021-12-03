Tepki çeken görüntüde 3 kişiye dava! 0:00 / 0:00

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz'da 3 kişinin Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynadığı olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

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AA'da yer alan habere göre, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü sanıkların araçla kilisenin önüne geldikleri, sanık Ozancan Y.'nin araçta müzik yayını yaparken, diğer sanıklar Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.'nın kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları anlatıldı.

BİRER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bu eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medyadan eleştirildiği aktarılan iddianamede, sanıkların savunmalarında eylemi kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmediklerini söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla da sabit olduğu, kolluk tarafından yapılan inceleme neticesinde ve kilise yetkilisinin beyanına göre eylem nedeniyle ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği aktarıldı.

İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen eylemin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu" mahiyette olduğu vurgulanan iddianamede, sanıklar Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A.'nın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.