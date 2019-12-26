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HaberlerGündemSON DAKİKA TERİM'E HAKARET! Terim'e hakaret eden Turgay Demir'e 2 yıl hapis istendi!

Terim'e hakaret eden Turgay Demir'e 2 yıl hapis istendi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımda bulunduğu öne sürülen spor yorumcusu Turgay Demir hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Fatih Terim'e hakaret
Serdar Kulaksız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcılık Turgay Demir hakkında hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Turgay Demir savcılık ifadesinde, cep telefonunda bulunan uygulamayı kullanarak mesajı yazdığını ve uygulamadaki yanlış anlama nedeniyle böyle bir paylaşımın olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmedi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık, şüpheli Turgay Demir hakkında hakaret suçundan dava açtı. Demir’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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