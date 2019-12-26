Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcılık Turgay Demir hakkında hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Turgay Demir savcılık ifadesinde, cep telefonunda bulunan uygulamayı kullanarak mesajı yazdığını ve uygulamadaki yanlış anlama nedeniyle böyle bir paylaşımın olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmedi.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
Savcılık, şüpheli Turgay Demir hakkında hakaret suçundan dava açtı. Demir’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
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