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Son dakika... Terör örgütü Hakkanilerin kurucusu bu sabah öldü!

Son dakika... Uluslararası haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu haberlerde, bir dönem Taliban iktidarı sırasında bakanlık da yapan, Afganistan'ın en ürkütücü grubu Hakkanilerin kurucusu bu sabah öldü. Taliban örgütü, uzun süredir hasta olan Hakkani'nin öldüğünü bu sabah saat 06.19'da duyurdu.

04.09.2018 - 08:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD, Sovyet işgali sırasında Celaleddin Hakkani ile işbirliğine gitmiş, o dönem, ABD Başkanı Ronald Reagan Celaleddin Hakkani ile görüşmüş, bu buluşmanın fotoğrafı yıllarca konuşulmuştu. Ancak 2001'de Taliban'ın devrilmesiyle bu kez Washington yönetimi Hakkani'nin başına 5 milyon dolar ödül koydu.

Hakkani örgütü, 1980'lerdeki Sovyet işgalinde Ruslara karşı savaşan Celaleddin Hakkani tarafından kuruldu. Celaleddin Hakkani'nin o dönemde CIA'in en değer verdiği komutanlardan biri olduğu Amerikalı yetkililerce de kabul edilirken, Amerikan fon ve silahlarının dağıtımından sorumlu Pakistan askeri istihbaratı ISI de Hakkani'ye büyük değer veriyordu.

ÖRGÜTÜN BAŞINDA OĞLU VAR

Afganistan'ın Paktia bölgesindeki Cadran aşiretinden gelen Celaleddin Hakkani ve örgüt mensupları, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesine yerleştirildi ve Sovyet askerlerine karşı saldırılarını buradan düzenledi. İşgal sona erdikten sonra Celaleddin Hakkani, Taliban'la yakınlaştı ve 1990'larda Taliban hükümetinde bakanlık yaptı. 2001'de Taliban rejimi devrildi ama o ve oğulları, Taliban kurucusu ve lideri Molla Muhammed Ömer'e bağlı kaldı. O tarihten beri de ülkedeki Amerikan güçleri ile savaşıyorlar.

Günümüzde örgütün başında Celaleddin Hakkani'nin 40 yaşındaki oğlu Siraceddin var.

Amerikan istihbarat kaynakları, son yıllarda Afganistan'da düzenlenen tüm büyük saldırıların ardında Hakkaniler'in bulunduğunu, buradaki Batılı güçlere en büyük tehdidin bu örgütten geldiğini söylüyor.

Pakistan'da yayınlanan News International gazetesinin Yayın Yönetmeni Rahimullah Yusufzay, Celaleddin Hakkani'nin prestiji sayesinde ve Afganistan'ın en eski, yerleşik gruplarından biri oldukları için Hakkaniler'in her yerde militanları ve istihbarat kaynakları olduğunu belirtirken, Hakkani'nin oğlu Siraceddin'in bundan iki yıl önce kendisine 2 bin savaşçıları olduğunu söylediğini belirtmişti, ancak bazı kaynaklar bu sayıyı 4, hatta 10 bin olarak veriyor.

Amerika, Sovyet işgalinden sonra kendilerinin Hakkani grubuyla ilişkilerini kesse de Pakistan'ın kesmediğini, Kuzey Veziristan'da üslenmelerine izin verdiklerini, taktik, lojistik ve maddi destek sağladıklarını öne sürüyor.

Örgüt lideri Siraceddin Hakkani de geçenlerde Reuters ajansına verdiği demeçte "Bizim artık Kuzey Veziristan'a ihtiyacımız yok, Afganistan'da üslenebilecek imkanlara sahibiz" demişti.

 

 

 

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