Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile işbirliği yaparak Türkiye ve Avrupa'da topladığı gençleri PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplarına göndererek silahlı eğitim alan terör örgütü MLKP, Türkiye içindeki ilk silahlı grubunu 2015 yılında yasa dışı yollar ile Tunceli bölgesine gönderdi. Örgütün sözde Türkiye silahlı kanat sorumlusu olan 'Alişer' kod Hüseyin Akçiçek'in öncülüğünde 10 kişilik MLKP'li terörist grup, PKK ile işbirliği yaparak Tunceli kırsalında PKK'lı teröristlerle birçok silahlı eyleme katıldı.

İLK EYLEMLERİ OVACIK İLÇE MERKEZİNE SALDIRI GİRİŞİMİ OLDU

Tunceli, Hozat ve Ovacık üçgenindeki dağlık ve ormanlık alanı kullanan MLKP terör örgütünün bölgedeki ilk eylemi, 22 Ağustos 2016 günü 40 kişilik PKK'lı grupla birlikte Ovacık ilçe merkezine sızarak ilçe merkezini ele geçirme planı oldu. Birçok farklı noktadan ilçe merkezine sızmaya çalışan PKK ve MLKP'li teröristler, güvenlik güçleri tarafından geri püskürtüldü. Çıkan çatışmada 2 MLKP'li etkisiz hale getirildi, örgüt ilk kayıplarını verdi.

Bu çatışmadan sonra 2016 yılının Eylül ayında MLKP terör örgütünün sözde Ovacık bölge sorumlusu 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey, Kozluca köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Örgütün sözde Ovacık ve Hozat bölge sorumlu olan ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Gri' kategoride 300 bin lira ödülle aranan 'Baran Dersim' kod adlı Cihan Gerçek, 1 Eylül 2018 günü Munzur Vadisi Venk köprüsü yakınlarında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

TÜRKİYE SORUMLUSU TUNCELİ'DEN ÇIKARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu olan ve terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla ilişkileri sağlayan 'Alişer' kod adlı Hüseyin Akçicek, Kahramanmaraş'tan Hatay'a gidip sınırdan yas adışı yollarla ile Afrin'e geçmek istediği sırada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi yakınlarında etkisiz hale getirildi. Aynı çatışmada, 19 Eylül 2012 yılında Ovacık Savcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı 'Azat Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu ise ağır yaralı olarak ele geçirildi.

Terörist Hüseyin Akçiçek'in etkisiz hale getirilmesinin ardından, terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki kamplarında silahlı eğitim alan bir terörist yerine görevlendirildi. Bir grup PKK'lı ile birlikte Tunceli bölgesine gelen ancak ismi tespit edilemeyen terör örgütü MLKP'nin sorumlusu ve PKK'nın sözde askeri konsey üyesi ve sözde 'Dersim' saha sorumlusu olan 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu 7 terörist, geçen yılın ağustos ayında Pülümür ilçesinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

OVACIK'TA BİR SİVİLİ ÖLDÜRDÜLER

Terör örgütü MLKP'nin, güvenlik güçlerine yönelik yaptıkları silahlı saldırının yanı sıra sivillere yönelik yaptıkları eylemler de oldu. Ovacık ilçesinde yaşayan Rıza Örük, MLKP'li teröristlerce 2017 yılında devletle işbirliği yaptığı gerekçesiyle öldürüldü.

MLKP SİLAHLI KANAT SORUMLUSU VE YARDIMCISI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar (39) ile yardımcısı 'Gri' kategorideki Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı (36),10 Temmuz 2019 günü Venk köprüsü yakınlarında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava harekatında 3 PKK'lı ile birlikte ölü ele geçirilince, örgütün Tunceli kırsal alanında sadece 2 silahlı kadın teröristin kaldığı tespit edildi.

EMNİYET VE MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinin 'gri' listesinde yer alan 'Eylül' kod adlı Songül Dilek ile 'Rojda' kod adlı Güneş Akan oldukları belirlenen teröristler ormanlık alanda gizlenerek yaşamaya devam etti. Temmuz ayı içinde 2 kez yerleri tespit edilen ve düzenlenen 2 ayrı hava destekli operasyonda yara almadan kurtulan kadın teröristler, kurye aracılığıyla İstanbul'a götürüldü. Kadın teröristlerin İstanbul'daki örgüt yöneticileriyle görüştükleri MİT ve emniyet tarafından tespit edildi. 4 Ağustos günü İstanbul Güngören'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla 2 kadın terörist saklandıkları evde yakalandı. Kadın teröristler sorgulanmak üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca, Tunceli kırsal alanında 2015 yılında 10 kişiyle silahlı eyleme başlayan ve zamanla sayıları 20'e ulaşan MLKP'li teröristlerden 9'u ölü, 2'si sağ ele geçirilirken, 3'ü teslim oldu, 6 teröristin ise örgütten kaçtıkları bildirildi.