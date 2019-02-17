Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde protesto hazırlığında olan ve 31 mart yerel seçimlerinde kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 156 operasyon kapsamında 685 kişi gözaltına alınırken, protesto düzenleyen 50 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı),3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT,

225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.



Gözaltına alınanlardan 61’i tutuklanırken, 226’sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.