İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınakları tespit edilerek imha edildi.

Sonbahar ve kış operasyonları devam ederken bu kapsamda; Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere, Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin terörist barınma bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte;

130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17.871 mühimmat, 27.534 Kg. patlayıcı madde, 10 Roketatar ve 232 Roketatar mühimmatı ile; 8.040 kg. un, 575 kg. çay, 1.909 kg. şeker,4.480 kg. bakliyat (Fasulye, nohut, mercimek, bulgur, pirinç, makarna),1.365 Lt. sıvı yağ, 2.415 K g. peynir,1.028 adet büyük tüp [(347) adet dolu, (681) adet boş], 277 adet küçük tüp (127 adet dolu, 150 adet boş) gıda ve erzak ele geçirildi.