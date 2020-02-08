Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi. Terör örgütüne karşı güvenlik güçlerinin mücadelesinin aralıksız sürdüğü belirtildi.
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