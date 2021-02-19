The Guardian: Biden, Prens Selman'ı gözden çıkardı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin Suudi Arabistan'a yaklaşımını değiştirmesini beklediğini yazdı. Biden'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki herhangi bir doğrudan teması en aza indirmek istediğinin sinyalini verdiği belirtildi.

ABD'nin yeni duruşu Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine kıyasla ani bir değişime işaret ediyor. Haberde, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ın rolünü anlatan raporun gelecek hafta Kongre'ye sunulacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump, tüm dünyada Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Selman'ı eleştirirken, genç Prens'i savunmuş, yüklü silah anlaşmaları ve ABD ekonomisine yönelik olumlu etkilerini gerekçe göstererek Prens Selman'a karşı bir pozisyon almamıştı.

Trump, o dönemde CIA’in Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak Prens Selman'ı gösterdiği raporu ciddiye almamıştı.

"BAŞKANIN TEMASLARI MEVKİDAŞLARIYLA OLUR"

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den geldi.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın ardından Biden yönetiminin MBS'den ziyade Kral Selman'ı "muhatap lider" olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında "somut bir yaklaşım farkı" olarak değerlendirildi.