The Guardian: Biden, Prens Selman'ı gözden çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: The Guardian: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ı gözden çıkardı
ABONE OL

The Guardian: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ı gözden çıkardı

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski başkan Trump ile iyi ilişkileri olduğu bilinen, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile temasını en aza indirmek istediğinin sinyalini verdiğini yazdı.

SON DAKİKA: The Guardian: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ı gözden çıkardı
The Guardian: Biden, Prens Selman'ı gözden çıkardı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiliz The Guardian gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD'nin Suudi Arabistan'a yaklaşımını değiştirmesini beklediğini yazdı. Biden'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki herhangi bir doğrudan teması en aza indirmek istediğinin sinyalini verdiği belirtildi.

ABD'nin yeni duruşu Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine kıyasla ani bir değişime işaret ediyor. Haberde, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ın rolünü anlatan raporun gelecek hafta Kongre'ye sunulacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump, tüm dünyada Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Selman'ı eleştirirken, genç Prens'i savunmuş, yüklü silah anlaşmaları ve ABD ekonomisine yönelik olumlu etkilerini gerekçe göstererek Prens Selman'a karşı bir pozisyon almamıştı.

Trump, o dönemde CIA’in Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak Prens Selman'ı gösterdiği raporu ciddiye almamıştı.

"BAŞKANIN TEMASLARI MEVKİDAŞLARIYLA OLUR"

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den geldi.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın ardından Biden yönetiminin MBS'den ziyade Kral Selman'ı "muhatap lider" olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında "somut bir yaklaşım farkı" olarak değerlendirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak - Haberler
DÜNYATürkiye'den F-35 programındaki haklarını korumak için ...
Pentagon'dan YPG açıklaması! - Haberler
DÜNYAPentagon'dan YPG açıklaması!
Teksas’ta donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası kurtarıldı - Haberler
DÜNYATeksas'ta binlerce deniz kaplumbağası donmaktan ...
Biden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
DÜNYABiden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
SON DAKİKA: ABD'nin Oklahoma eyaletinde hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildi! - Haberler
DÜNYAABD'de bir eyalette daha acil durum ilan edildi!
Somali'nin başkentinde kanlı çatışma: 1 asker öldü, 4 asker yaralı
DÜNYASomali'nin başkentinde çatışma: Ölü ve yaralı ...
ABD, İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti
DÜNYAABD, İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını geri çekti
Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi
DÜNYAFransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer ...
İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı
DÜNYAİtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı
Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Bağdat'ta ve Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
DÜNYAIrak'ta mutasyonlu virüs nedeniyle iki kentte sokağa ...