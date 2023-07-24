Son dakika transfer gelişmeleri: Beşiktaş'tan savunmaya Nino hamlesi! Rebic'te sıcak saatler
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için flaş bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Rebic'te ise son önerisini yapıp geri sayıma geçti
Stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyanco'yu İstanbul'a getirse de sakatlık riski nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.
Siyah-beyazlılar, bunun ardından ise yeni bir Brezilyalı'yı gündeme aldı.
Beşiktaş, Fluminense forması giyen Nino'ya için teklifini yaptı.
26 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların kulübüne ise 6 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
Brezilya ekibi ise 7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde şimdilik geri adım atmıyor.
Pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken Beşiktaş bu bölge için Braga forması giyen Vitor Tormena'yı da alternatif olarak listede tutuyor.
REBIC İÇİN GÖZLER MİLAN'DA
Beşiktaş, sol kanat için bir süredir peşinde olduğu Ante Rebic konusunda da girişimlerini yeniden hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar, Milan'a kiralama teklifini iletecek ve maaşını paylaşmayı önerecek.
Hırvat oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir maaşı bulunuyor.