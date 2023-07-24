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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer gelişmeleri: Beşiktaş'tan savunmaya Nino hamlesi! Rebic'te sıcak saatler - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika transfer gelişmeleri: Beşiktaş'tan savunmaya Nino hamlesi! Rebic'te sıcak saatler

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için flaş bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Rebic'te ise son önerisini yapıp geri sayıma geçti

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 24.07.2023 - 10:35
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        Stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyanco'yu İstanbul'a getirse de sakatlık riski nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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        Siyah-beyazlılar, bunun ardından ise yeni bir Brezilyalı'yı gündeme aldı.

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        Beşiktaş, Fluminense forması giyen Nino'ya için teklifini yaptı.

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        26 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların kulübüne ise 6 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

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        Brezilya ekibi ise 7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde şimdilik geri adım atmıyor.

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        Pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken Beşiktaş bu bölge için Braga forması giyen Vitor Tormena'yı da alternatif olarak listede tutuyor.

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        REBIC İÇİN GÖZLER MİLAN'DA

        Beşiktaş, sol kanat için bir süredir peşinde olduğu Ante Rebic konusunda da girişimlerini yeniden hızlandırdı.

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        Siyah-beyazlılar, Milan'a kiralama teklifini iletecek ve maaşını paylaşmayı önerecek.

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        Hırvat oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir maaşı bulunuyor.

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        Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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