Son dakika transfer haberi: "Attila Szalai için Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladık"

Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı Macar Stoper Attila Szalai için oyuncunun kulübünden açıklama geldi.

TRT SPOR'a konuşan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Fenerbahçe ile Szalai konusunda resmi görüşmelere başladık. Bu bir süreç devam ediyor. Daha fazlasını söyleyemem" ifadesini kullandı.

Görüşmelerde belli bir mesafe kaydeden sarı lacivertliler, Apollon Limassol ile anlaştıktan sonra oyuncuyu İstanbul'a davet etmeyi düşünüyor. Attila Szalai geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "5 büyük ligde oynamak istiyorum ama öncesinde bir geçiş ligi benim için uygun olacaktır" demişti.

Macar Milli Takımı'nda da görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istiyor. Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi. Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi var.