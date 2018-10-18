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Son dakika... Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Kesinlikle ölmüşe benziyor

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.

18.10.2018 - 23:05 | Güncelleme:

Son dakika gelen bilgiye göre, ABD Başkanı Trump'tan bir Kaşıkçı açıklaması daha geldi. Trump, "Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak. Bu çok kötü bir durum. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudilere, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınmayan ve öldürüldüğünden şüphelenilen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında sert uyarıda bulunmuştu.

Pompeo, "Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Suudilere de, Türklere de anlattık. Trump, Suudilere soruşturmayı tamamlamaları için bir kaç gün süre verdi. Suudiler ayrıntılı bir soruşturma yürüteceklerini garanti ettiler. " ifadesini kullanmıştı.

Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat (3 gün) içinde sonuçlandırılmasını istemişti.

ABD Başkanı, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz. Terörle mücadelede ve İran meselesinde Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var" demişti.

Trump, "Kaşıkçı olayını geçiştirmek niyetinde değilim. Eğer varsa, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik" ifadesini de sözlerine eklemişti.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesine yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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