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Son dakika: Trump: Kaşıkçı olayı yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayı yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemediklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi

17.10.2018 - 18:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama daha yaptı.

ABD Başkanı, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz. Terörle mücadelede ve İran meselesinde Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Trump, "Kaşıkçı olayını geçiştirmek niyetinde değilim. Eğer varsa, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik" diye konuştu.

Trump, "Muhtemelen bu hafta bitmeden neler olduğunu öğrenmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo, ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddialarıyla ilgili olarak bu ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği yönünde gelen bir soruya, "Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir ülke kanunsuz bir iş yapıyorsa, bu kabul edilemez. Böyle bir eylemi kimse savunmayacak. Ne olduğunu basitçe açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 21
  • Misafir 59 dakika önce
    Yine bir Amerikan oyunu
  • Misafir 1 saat önce
    yalan rüzgarları hertaraftan esıyor.. amerika ingiltere suudiamrerika israilarabia ingilziürdün.. mısıristan .
  • Misafir 1 saat önce
    Amerika söylemleriyle konuyu basitleştirmek Suudi Arabistan'da ilişkilerini yeniden düzeltmeye çalışıyor ve olayın üzerini kapatmaya çalışıyor basitçe açıklamalar cümlesi Amerika'nın Olayı saptırma gayretinin bir başka göstergesidir
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