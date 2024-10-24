TSK’nın Orta Afrika’daki görev süresi uzatıldı
TSK'nın Orta Afrika'daki görev süresini 1 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
Giriş: 24.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:02
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1 yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda TSK'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
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