İddiaya göre İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan kuyumcu kardeşler V.K ve S.K, yüzlerce müşterisinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınla kayıplara karışmıştı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz günü kuyumcu kardeşler toplamda 2 milyon 490 bin lira nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını, 4 adet yarım altının konu olduğu 'Güveni kötüye kullanma' suçunu işlenmiş oldukları tespit edilmişti.

23 Temmuz tarihinde kuyumcu kardeşlerin kendiliğinden polis merkezine geldikleri ve yakalama işlemlerinin yapıldığı belirtilmiş olup, şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmış ve tutuklanmışlardı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Parası dolandırılan yüzlerce mağdur, kuyumcu kardeşler tutuklandığında sevinmişti fakat sevinçleri yarım kaldı. Kuyumcu kardeşler serbest bırakıldı. 2 kuyumcu da serbest kalınca, mağdurlar kuyumcu kardeşlerin oturduğu sitenin önünde eylem düzenledi. Mağdurlar sesini duyurmaya çalışırken, sitenin görevlileriyse görüntü alan muhabirimiz Emrah Doğru’yu engellemeye çalıştı.

“MAĞDURLAR BURADA, HIRSIZLAR NEREDE?”

Kuyumcu kardeşlerin dolandırdığı mağdurlardan olan Güllü Şahin Habertürk’e konuştu. Güllü Şahin: “Dulun, fakirin, çoluğun, çocuğun hakkıyla evlerinde lüks içerisinde yaşıyorlar. Battık diyerek yalan söylüyorlar. Bu durum bilinçli dolandırmadır. Ben 107 gram külçe altın verdim, arkadaşım 300 bin lira verdi ve daha niceleri. Kaç kişinin yuvası yıkıldı, aileler birbirine düştü, bu dolandırma yüzünden eşinden boşanan arkadaşımız var. İnsanların senelerdir biriktirmek için uğraştıkları parayı alıp kaçtılar. Tutuklandılar diye sevinmiştik ama şimdi serbestler. Biz merak ediyoruz paramız ne olacak? Soruyorum mağdurlar burada, hırsızlar nerede?” dedi.

“30 YILLIK ESNAF İSTER İSTEMEZ GÜVENİYORSUNUZ”

Diğer mağdurlardan İsmet Şahin ise “Benim 40 bin liramı, kardeşimin 230 bin lirasını, toplamda 20 trilyonu dolandırıp gitti adamlar. Paramız yok deyip duruyorlar ama oturdukları evi görüyorsunuz. Bizi kar edeceksiniz diyerek kandırdılar. 30 yıllık esnaf, ister istemez güveniyorsunuz. Evde duracağına, mahallemizin esnafının kasasında olsun diyorsun. Böyle büyük bir dolandırma olacağını bilemezdik.” dedi.