Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Tahran’da Suriye konusunu ele alacakları Üçlü Zirve toplantısı yapacak.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana Süreci bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar, zirve toplantısında ele alınacak. Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvenin ardından, meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor. Erdoğan’ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya ile ikili ilişkilerin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın bugün gerçekleşecek zirvede iki liderle yapacağı baş başa görüşmelerde Rusya ve Esad rejiminin Türkiye sınırında bulunan ve Suriye savaşının sonucu bağlamında bir dönüm noktası olarak nitelendirilen İdlib bölgesine yönelik operasyonlarından duyulan rahatsızlığı dile getireceği ve Astana süreci bağlamında bölgede çatışmasızlığın hakim kılınması talebini yineleyeceği öğrenildi.

Erdoğan’ın ayrıca görüşmelerde PKK/PYD’nin Fırat’ın doğusundaki petrol noktalarına yerleşmesi ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak “PYD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ana unsur” olduğu mesajını verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına göre, İran saatiyle Erdoğan ve Ruhani görüşmesi 13.30’da başlayacak ve 1 saat sürecek. Üçlü zirve ise bu görüşmenin hemen ardından gerçekleşecek. 3 ismin 16.30’da ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. Zirve kapsamında Erdoğan ile Putin’in baş başa bir görüşme yapabileceği de ifade ediliyor.

ABD’NİN İRAN'A YAPTIRIMLARI DA KONUŞULACAK

Rusya problem çözülmeden Suriye’nin normale dönemeyeceğini savunurken operasyonda belli hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Ancak Türkiye, sivillerin zarar görmesi ve 3 milyon kişinin bulunduğu bölgeden olası bir göç dalgası endişesini taşıyor. Tahran’da gerçekleşecek zirvede İdlib’e yönelik konuşulan olası operasyonun yanı sıra, Suriye’deki tüm gelişmeler, terörle mücadele konuları ile ABD’nin yaptırımlarına dair gelişmelerin ele alınması da bekleniyor.

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