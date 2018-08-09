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Son dakika: Tuzla'daki kazada ölen kişi şarkıcı çıktı!

Son dakika haberi... Tuzla'da 6 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitirenlerin tersane işçisi olduğu söylenmişti. Onur Akay kazada ölenlerden Ramazan Kuş'un klipleri ve büyük bir kitlesi olan şarkıcı olduğunu duyurdu. Kuş, Karaman'da kalabalık bir katılımla toprağa verildi

09.08.2018 - 18:22 | Güncelleme:

Ses sanatçısı Onur Akay, 6 Ağustos’ta Tuzla’da meydana gelen ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza ile ilgili bilinmeyen bir detayı yazdı.

Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aşırı hız yüzünden aracın kontrolünü kaybeden sürücü 2 kişiye çarpmıştı. Olay yerinde ölen 2 kişinin de tersane işçisi olduğu söylenmişti.

Akay, 6 Ağustos’ta Tuzla’da meydana gelen ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada ölenlerden birinin şarkıcı Ramazan Kuş olduğunu duyurdu.

“Annesine kavuştu!” başlıklı bir yazı yazan Akay şu ifadeleri kullandı:

“6 Ağustos’ta, Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada, ölen 2 kişi basına tersane işçileri olarak yansımıştı ama aslında o esnada yaya yolundan geçmekte olan 2 kişi, şarkıcı arkadaşımız 50 yaşındaki Ramazan Kuş ve 39 yaşındaki arkadaşı Güney Ersan’dı maalesef! Ramazan Kuş ve arkadaşı tesadüfen oradan geçiyordu ve otomobil ile duvar arasında sıkışarak olay yerinde can verdiler. Kuş’un albümleri, klipleri ve sahne çalışmalarını takip eden büyük bir kitlesi vardı.” dedi.

 

KARAMAN’DA TOĞRAĞA VERİLDİ!

Cenazesinin toprağa verildiğini de yazan Akay, “Cenaze namazına, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Kuş, öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Mekânı cennet olsun inşallah. Kuş, geçtiğimiz Haziran ayında ise, Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çok sevdiği annesini kaybetmişti. Annesine kavuşan şarkıcı arkadaşımızın mekânı cennet olsun, anne oğul nur içinde yatsınlar inşallah!” ifadelerini kullandı.

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