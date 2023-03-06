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Son dakika: Twitter’a erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter’a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, neden açılmadığı konusunda araştırma yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter'da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? İşte, 6 Mart 2023 Twitter’da yaşanan sorunlar...

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  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    Google üzerinde birçok kişi "Twitter çöktü mü?" sorusunu araştırıyor. Twitter'a girmeye çalışan binlerce kullanıcı erişim sorunuyla karşılaşıyor. Kullanıcılar diğer sosyal medya platformlarından yetkililere ulaşarak bilgi almaya çalışıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 
  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    Binlerce Twitter kullanıcısı, bugün akşam saatlerinde başlayan ani bir erişim problemi nedeniyle, hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platforma ulaşamadığını söylüyor. Kimi kullanıcı ise hesaplarına erişebildiğini, fakat uygulama içerisinde bazı aksaklıklar olduğunu dile getiriyor.
  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter'da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar, paylaşımların fotoğrafları ve videoları içeriğini de görüntüleyemiyor. Konuya dair detayları sorguluyor. Videolar açılmıyor ve yönlendirme linklerinde de hata ile karşılaşılıyor.
  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    6 Mart'ta Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar anlık olarak Twitter'a erişim problemiyle karşılaşıyor. Twitter'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken bazı kullanıcılar telefonları üzerinden Twitter'a erişim sağlayabiliyor.

    Şu an Türkiye genelinde bir Twitter'a erişim sorunu yaşanmakta. Yaşanan problemle ilgili olarak Twitter'ın resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.
  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    TWİTTER ERİŞİM YASAĞI GELMİŞTİ

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter geçtiğimiz haftalardaBTKtarafından alınan bir karar doğrultusunda erişim engeliyle karşılaşmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya ağında çok sayıda kullanıcı ise depremzedelerin durumunu kullanarak provokasyon yapıyordu.

    Dezenformasyonun önüne geçebilmek için böyle bir adım atılmıştı. Daha sonra Twitter Türkiye ekibi ile BTK'nın görüşmeleri doğrultusunda erişim engeli kaldırılmıştı.
  • Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter’a erişim sorunu!

    TWİTTER SAYFA YENİLENEMİYOR HATASININ ÇÖZÜMÜ VAR MI?

    Ne yazık ki kullanıcıların Twitter sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek bazı durumlarda problemi ortadan kaldırabiliyor.

    Telefonunuzdan Ayarları açın.

    Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

    Listeden Twitter’ı bulun.

    Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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