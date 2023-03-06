Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter'da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar, paylaşımların fotoğrafları ve videoları içeriğini de görüntüleyemiyor. Konuya dair detayları sorguluyor. Videolar açılmıyor ve yönlendirme linklerinde de hata ile karşılaşılıyor.