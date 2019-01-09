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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.
Bu kapsamda 9 Ocak tarihli ve "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulduğunu aktaran Kurum, söz konusu düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldığına değindi.
"MARKA VE LOGOLAR, POŞETİN TEK YÜZEYİNDE YER ALACAK"
Kurum, eczanelerde ilaçlar için kullanılacak plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz olarak verilebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik. Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlandı. Usul ve esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.
"DÜZENLEMEYE UYMAYAN POŞETLER 31 MART'TAN İTİBAREN SATILAMAYACAK"
Satış noktalarının, ücrete tabi olan plastik poşetlere alternatif olarak kullanıcı ve tüketicilere kağıt veya bez ile file ve benzeri çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını sunmaları gerektiği vurgulandı. Satış noktalarının plastik poşet talep etmeyen kullanıcı ve tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satılamayacağı ayrıca belirtilmiş olmakla birlikte tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamayacağı hususunda da düzenlemede bulunulmuştur. Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceği belirtilmiştir."
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