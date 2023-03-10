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Haberler Gündem Politika Son dakika: Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak
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Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi ittifak yapıyor. Ümit Özdağ yarın basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Ümit Özdağ, 'Ata İttifakı'nı açıklayacak
DHA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

Özdağ, toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacak.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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