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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üvey anne vahşeti! Minik çocuğu kızgın şiş ile yaktı
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Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darbeden anne tutuklandı

Kilis'te, 5 yaşındaki üvey kızını darbederek vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın tutuklandı

Son dakika: Üvey anne vahşeti! Minik çocuğu kızgın şiş ile yaktı
Üvey anne vahşeti! Minik çocuğu kızgın şiş ile yaktı
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AA

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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