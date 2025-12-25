Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden 3'üne 3 yıl 4 ay ile 12,5 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 1'inin beraatine hükmedildi.

DAVA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28 Nisan'da görülen ilk duruşmada sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın, 8 Temmuz'da görülen 2'nci duruşmada da tutuklu sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A.'nın yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.

'ANAHTARINI ALMAYA ÇALIŞMADIM'

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına; Umut Can K., Ömer Berkan A. ile Abdurrahman A. ve avukatlar katıldı. Abdurrahman A. savunmasında, "Arabanın anahtarını almaya çalışmadım. 'Bize vurmasın' diye elinden tutmaya çalıştım. Biz de taksiciyiz yağma söz konusu olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da beraatlerini istedi.