        Son dakika: Uygulama üzerinden çalışan şoföre saldıran 3 taksiciye hapis cezası

        Uygulama üzerinden çalışan şoföre saldıran 3 taksiciye hapis cezası

        Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden 3'üne 3 yıl 4 ay ile 12,5 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 1'inin beraatine hükmedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:09
        Müşteri kılığındaki saldırganlar için karar!
        Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden 3'üne 3 yıl 4 ay ile 12,5 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 1'inin beraatine hükmedildi.

        DAVA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28 Nisan'da görülen ilk duruşmada sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın, 8 Temmuz'da görülen 2'nci duruşmada da tutuklu sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A.'nın yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.

        'ANAHTARINI ALMAYA ÇALIŞMADIM'

        Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına; Umut Can K., Ömer Berkan A. ile Abdurrahman A. ve avukatlar katıldı. Abdurrahman A. savunmasında, "Arabanın anahtarını almaya çalışmadım. 'Bize vurmasın' diye elinden tutmaya çalıştım. Biz de taksiciyiz yağma söz konusu olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da beraatlerini istedi.

        CEZALAR BELLİ OLDU

        Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdurrahman A.'yı 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7,5 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay ve 'Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Ömer Berkan A. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan beraat kararı verirken, 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Ömer Berkan A. hakkında 'Tehdit' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Murat A., 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası alırken, Umut Can K. ise tüm suçlardan beraat etti.

