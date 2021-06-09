9 Haziran koronavirüs tablosunun yayınlandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. şte son dakika koronavirüs haberleri...

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 sürecinde Başkanlığın çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerini paylaştı. Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, salgın sürecinde Başkanlık tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini, din görevlileriyle birlikte Diyanet TV ve çevrim içi platformlarda millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.